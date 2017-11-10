Samandıra'ya spor yapmaya geliyor! RVP...

Nereden nereye? Robin van Persie Fenerbahçe’ye transfer olduğunda dünya medyası ayağa kalkmış, olayı flaş haber olarak vermişti. Dile kolay; Uçan Hollandalı artık Sarı-Lacivertli formayı giyecekti. Ama dünya çapındaki yıldızı oyuncunun şu ana kadarki Fenerbahçe kariyeri hiç de gelişi gibi parlak olmadı. Futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. Takım sıkıntılarla boğuşurken, o sosyal medyada oğluyla balık tuttuğu resimlerini paylaştı.

Kısacası Hollandalı’nın umurunda bile değildi Fenerbahçe. Böyle olunca da taraftar, geldiğinde bağrına bastığı RVP’yi istenmeyen adam ilan etti. Sadece onlar mı? Aynı sıkıntıyı futbolcular da yaşıyor ve artık onu görmek dahi istemiyorlar.

EN YÜKSEK PARAYI O ALIYOR

Samandıra’da huzurun sağlanmamasında en büyük sebep de Fenerbahçe’nin yıldız forveti Robin van Persie. Takımda hala en yüksek ücreti kazanan oyuncu Robin Van Persie.

Yıllık garanti 4.9 milyon Euro maaş alan Van Persie bu alanda takımın uzak ara zirvesinde bulunuyor. Adeta günlük sporunu yapmak için tesislere gelen Hollandalı’nın bu haline futbolcular hiçbir şekilde tahammül edemiyor. Adeta takımın huzurunu bozan en baş neden olan RVP, her futbolcunun dilinde ilk şikayet konusu olarak öne çıkıyor. Tüm bu olanlar doğal olarak Aykut Kocaman ve kurmaylarının işlerini çok zorlaştırırken, bu konunun kısa zamanda çözüme kavuşması da çok mümkün gözükmüyor. (Habertürk)