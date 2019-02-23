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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.02.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Samandıra'da Tolgay Arslan'a büyük ilgi

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Fenerbahçeli taraftarlar pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek oyunculara destek oldular. Taraftarlar Tolgay Arslan'a büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti. 

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel’e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı. 

Samandırada Tolgay Arslana büyük ilgi

SAKATLARDAN KÖTÜ HABER

Öte yandan kar ve yağmur sebebiyle antrenmanın büyük bölümü salonda yapıldı. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici'nin ise derbide oynama ihtimalleri bulunsa da Yanal'ın yüzde 100 performans almak için bu oyuncuları riske etmemesi bekleniyor. 3 isim için de karar son saatlerde, durumları kontrol edilerek verilecek.

Samandırada Tolgay Arslana büyük ilgi

Samandırada Tolgay Arslana büyük ilgi

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