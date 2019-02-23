Samandıra'da Tolgay Arslan'a büyük ilgi
Fenerbahçeli taraftarlar pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek oyunculara destek oldular. Taraftarlar Tolgay Arslan'a büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel’e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı.
SAKATLARDAN KÖTÜ HABER
Öte yandan kar ve yağmur sebebiyle antrenmanın büyük bölümü salonda yapıldı. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici'nin ise derbide oynama ihtimalleri bulunsa da Yanal'ın yüzde 100 performans almak için bu oyuncuları riske etmemesi bekleniyor. 3 isim için de karar son saatlerde, durumları kontrol edilerek verilecek.
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