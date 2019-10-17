Samandıra’da Kruse seferberliği
Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de sakatların sayısının her gün artması teknik direktör Ersun Yanal’ı isyan noktasına getirdi.
Hasan Ali, İsla, Moses, Rodrigues, Dirar ve Emre’den sonra pazartesi günü çıktığı antrenmanda kasığında ağrı hisseden Maximilian Kruse’nin de salı günkü antrenmana çıkmaması iyice keyifleri kaçırdı.
Dün tek başına özel programla çalışan Alman futbolcunun Denizli maçına yetişmesi için sağlık ekibinin mesai harcadığı ancak oynamama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
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