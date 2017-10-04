Sam Allerdyce Türk Milli Takımı’nı geri çevirmiş

Kariyerinde İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Sam Allerdyce, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Fatih Terim’in ardından Türkiye Milli Takımı için teklif aldığını ve reddettiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Hayatım futbol konuşmakla geçtiği için şu anda futbolu özlemiyorum. Geçtiğimiz günlerde Steve McManaman ile Kuala Lumpur’daydım. Şimdi de İngiltere’de Jim White ile program yapacağız” dedi.

SKANDALA KARIŞMIŞTI

Bir dönem İngiltere Milli Takımı’nın başına geçen Allardyce’ın, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği görüntüleri medyada yer almıştı. Allardyce, yaşananların ardından 67 günlük milli takım görevine istifa ederek son vermişti. Deneyimli teknik adam İngiltere’nin başında sadece bir maça çıkabilmişti. Son olarak Crystal Palace’ın başında görev yapan Allerdyce, daha sonra emekliliğini açıklamıştı.

Allardyce’ın kariyerinde Bolton, Newcastle United, West Ham United, Sunderland ve Blackburn Rovers gibi takımlar bulunuyor.