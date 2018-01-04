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Sam Allardyce'den Cenk açıklaması: 'Yarın kulübede...'

Everton menajeri Sam Allardyce'den transferi neredeyse biten Cenk Tosun hakkında net ifadeler kullandı.

AA
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı. 
İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu.

İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti. 

 

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