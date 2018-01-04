Sam Allardyce'den Cenk açıklaması: 'Yarın kulübede...'

Gardırobunuzdan memnun değilsiniz ama nereden başlayacağınızı da çok iyi bilmiyorsunuz… Şimdi başlamanın tam zamanı! Bu sene kendinize en büyük iyiliği gardırobunuzu yenileyerek yapın! Sizin için hayat kurtarıcı, görene bir daha baktıran ve neredeyse her ortama uyumlu ‘look’ları inceledik.