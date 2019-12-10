Salzburg ile Liverpool, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takımın bu sezonki ilk karşılaşmasında İngiliz ekibi sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Avrupa arenasında Avusturya takımlarına karşı oynadığı yedi maçın beşini kazanan Liverpool, tek yenilgisini Ağustos 2004'te Grazer'den aldı. İngiliz takımları ile oynadığı beş maçın dördünü kaybeden Salzburg, bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilen Liverpool, son beş karşılaşmada dört yenilgi aldı. Avrupa kupalarında çıktığı son 20 iç saha maçının 15'ini kazanan Salzburg, tek yenilgisini son karşılaşmada Napoli'den aldı. Liverpool ve Salzburg, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları beş maçta da gol yedi. Real Madrid'in ardından bu turnuvada şampiyon olduğu sezonun ertesinde oynadığı tüm grup maçlarında gol yiyen ilk takım Liverpool olabilir. Salzburg santrforu Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği beş maçta da gol atmayı başardı. Turnuva tarihinde çıktığı ilk altı karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran oyuncu henüz yok.

Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncu da Liverpool forması giyiyor: Roberto Firmino & James Milner. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'dan daha fazla gol atan sadece iki takım var: Tottenham & Bayern Münih. Liverpool, gruptaki ilk maçında Salzburg'dan üç gol yedi. Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz ekibine bir sezonda daha fazla gol atabilen sadece iki takım var: 5; Galatasaray & Sevilla.

Salzburg Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Salzburg Liverpool maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.