Salzburg - Genk (CANLI)
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Avusturya temsilcisi Salzburg evinde Belçika takımı Genk'i konuk ediyor.
TSİ 22:00'de başlayan karşılaşmada Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun sürpriz peşindeki takımlarından Salzburg ve Genk karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetiyor.
Avusturya Bundesliga'ya harika bir başlangıç yapan Salzburg oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. 21 puanla ligde zirvede bulunan Jesse Marsch'ın öğrencileri 34 gol atıp kalesinde 6 gol gördü
Geçtiğimiz sezon Belçika 1.Lig A'da şampiyonluğa ulaşan Genk, 2019-20 sezonunda lige iyi bir başlangıç yapamadı. Jess Thorup'un öğrencileri ligde oynadığı 7 karşılaşamada 3 galibiyet,1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak kendisine 9.basamakta yer bulabildi.
İki takım ilk kez bir UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle