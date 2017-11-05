Salzburg deplasmanda zorlanmadı

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Salzburg, 14. hafta mücadelesinde St. Pölten ile karşılaştı.
St. Pölten, 6. dakikada Michael Huber'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 35. dakikada Takumi Minamino'nun bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Salzburg, 54. dakikada Marc Rzatkowski ve 80. dakikada tekrar sahneye çıkan Minamino'nun golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Ligde ikinci sırada bulunan ve puanını 31'e çıkaran Salzburg, lider Sturm Graz ile arasındaki farkı bire indirdi. St. Pölten ise 3 puanla son sırada kaldı.