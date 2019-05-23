Salt Rush şöleni 24 Mayıs’ta
Türkiye’nin en zor kitesurf yarışı, Red Bull Salt Rush, 24-25 Mayıs’ta Tuz Gölü’nü renklendirmeye hazırlanıyor.
Kendine güvenen kitesurf sporcuları, Türkiye’de ilk kez hem suda hem tuzda gerçekleştirilecek kitesurf etkinliğinde mücadele edecek. Red Bull Salt Rush, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu’daki Tuz Gölü’ne taşıyacak.
Tuz Gölü, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek büyük kitesurf organizasyonu için hazır. Sporcuların ilk kez hem tuzda hem de suda mücadele etmesine olanak sağlayacak Red Bull Salt Rush, 24-25 Mayıs’ta Tuz Gölü’nde bir şölen oluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, kendine güvenen kitesurf sporcuları zorlu parkuru tamamlamaya çalışacak. Türkiye’deki ilk olma özelliğine sahip Red Bull Salt Rush’ta Tuz Gölü’ndeki 20 kilometrelik parkurda yarışmak isteyenler RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabiliyor.
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