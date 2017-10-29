« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Salonda Obradovic resitali! Herkesi güldürdü

Salonda Obradovic resitali! Herkesi güldürdü

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Doğuş'un oynadığı seyircisiz maça Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic damga vurdu.

Fatih SABOVİÇ
SON GÜNCELLEME

Oyuncularına kenardan her maçta coşkulu biçimde direktifler veren Sırp başantenör, tepkileriyle tribündeki basın mensupları ve görevlileri güldürdü.

İlk devrede bir Fenerbahçe hücumunda Sloukas zor pozisyonda uzaktan şutu çıkarıp sayıyı buldu ve sarı lacivertlilerin bench'i ayağa fırladı.

Obradovic ise daha rahat bir sayı şansı varken zorlama şut atan Sloukas'ın basketi sonrası bench'teki oyuncularına bakıp birkaç kez üst üste esprili ifadeyle, "This is amazing! - Bu inanılmazdı!" dedi.

İkinci çeyrekte Galatasaray basketiyle sonuçlanan bir hücum sonrası çok kızan Obradovic, bench'teki oyuncularına dönerek, "We need speed! - Hıza ihtiyacımız var" dedi ve bu ses de salonda yankılandı.

Sırp koçun oyuna almayı planladığı oyuncularına seslenişi de gülüşmelere neden oldu.

Sinan Erdem Spor SalonuGalatasaray OdeabankFenerbahçe DoğuşZeljko Obradovic
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL