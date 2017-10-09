'Salona ilk Obradovic gelir, en son Obradovic gider'

Sarı lacivertli ekibin medya gününde açıklamalarda bulunan 2.06 metre boyundaki genç pivot, koç Obradovic’in çalışma sistemiyle ilgili sorularımıza içtenlikle cevap verdi.

İşte o söyleşiden satırbaşları...

* A takım seviyesine çıktığında koç Obradovic’le neler konuştunuz? Sana göre Obradovic nasıl bir koç?



- Sadece bana göre değil, herkese göre dünyanın en iyi koçlarından biri Obradovic şu an. Bana her zaman daha çok çalışmam gerektiğini, vücuduma iyi bakmamı, oyun içinde sakin kalıp, saha içi ve dışında profesyonel yaşamamı tembihliyor.

* Koç sana ekstra çalışmalar yaptırıyor mu peki?



- Ekstra çalışmaları söyleyip, yaptırıyor. Birçok kez kendisi gelip özel ilgileniyor zaten ekstra idmanlarda da... Bize yeni bir şeyler gösteriyor hiç durmadan...

* Obradovic’in günde kaç saatini çalışarak geçiyor?



- Benim bildiğim kadarıyla sabah en erken o geliyor, akşam idmandan sonra en geç o çıkıyor. Arada sadece yemek molaları veriyor. Genelde takımdan önce salona gelir. Ondan sonra erken çalışacak olanlar, gençler ve şut idmanı yapmak isteyenler gelirler. Ama ilk koç gelir, son koç gider...

* Obradovic kadro planlaması konusunda çok seçici bir koç. Sana, “Şunları başaramazsan ileride işin zor olur” dedi mi? Yoksa şu an için seni takıma alıştırma sürecinde mi?



- 2 sene önce ilk kez Bolu kampında gitmiştim. Orası entegre süreci gibi geçti. Ama geçen seneden itibaren hoca da bana karşı işleri sıkıya almaya başladı. Şutumu geliştirmem konusunda, beni takıma monte etme konusunda yardımcı olmaya başladı. Vücudumu biraz geliştirmem ve hızlanmam gerek, şutumu geliştirmeliyim. Artı yönlerim olarak ribauntlarda güçlü olduğuma inanıyorum. Pota altındaki mücadelede de fizik avantajımla etkiliyim.

* Senin kariyerindeki hedeflerin neler? Yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerin nedir?



- Her şeyin başı çalışmak... Ben yabancı kuralının da, çok çalışılarak aşılabileceğine inanıyorum. Herkesin önüne geçebilirsiniz, çok çalışırsanız. Hedeflerimden ilki, burada süre bulup parlamak... Takıma entegre olabilmek, katkı vermek... Ondan sonra bakacağız.

* İdol olarak gördüğün bir oyuncu var mı? İlk olarak kaç yaşında, “Basketbolcu olacağım” dedin?



- Dirk Nowitzki var. Küçüklüğümden beri O... İlkokul ikideyken basketbola başlayınca, “Ben ileride profesyonel basketbolcu olacağım” hedefini koymuştum kendime...

* Bu spora ilk başlangıcın ve keşfedilme hikayen nasıl?



- 9-10 yaşımdayken Kütahya’da başladım basketbola... Oradan Ankara’ya gittim, sonra da buraya geldim. Ankara’daki Türkiye Şampiyonası’na gitmiştim. Orada iyi oynamıştım. Sonra teklifler geldi. Fenerbahçe de beni istedi. Ondan sonra konuşup buraya geldim.

* İleride milli takım açısından neler düşünüyorsun?



- Genç milli takımlarda oynuyorum ama A Milli Takım için bu yıl veya seneye en azından hazırlık kampına çağrılmayı hedefliyorum. Sonrasında da yakın gelecekte A Milli Takım’ın önemli yapıtaşlarından biri olma amacım var.