Salih Uçan, Süper Lig'e döndü! 2 yıllık imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, milli futbolcu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Empoli ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Salih Uçan, Süper Lig’e geri döndü.
Alanyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Salih Uçan! Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.
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