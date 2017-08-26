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Salih Uçan'a Sion'dan teklif

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a İsviçre'den sürpriz bir teklif var. Genç oyuncuya Sion talip oldu.

Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçe'nin orta sahası Salih Uçan için Sion Kulübü'nden resmi teklif geldi. Salih'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak isteyen Sion teklifini iletti ancak henüz yanıt alamadı. Sarı lacivertlilerin bu konuda Pazartesi'ne kadar yanıt vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de 2 maç oynayan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu henüz süre alamadı.

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