Salih Uçan'a Sion'dan teklif

Fenerbahçe'nin orta sahası Salih Uçan için Sion Kulübü'nden resmi teklif geldi. Salih'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak isteyen Sion teklifini iletti ancak henüz yanıt alamadı. Sarı lacivertlilerin bu konuda Pazartesi'ne kadar yanıt vermesi bekleniyor.
Süper Lig'de 2 maç oynayan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu henüz süre alamadı.
Josef de Souza'ya West Bromwich'ten 11 milyon Euro'luk teklifFenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.