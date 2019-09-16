Salih Uçan hasret giderdi
Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi Salih Uçan karşıladı.
Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yıldız orta saha, 2012-18 yılları arasında Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuydu.
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