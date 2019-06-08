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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.06.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti

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Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti

Geçtiğimiz sezon İtalya ekiplerinden Empoli’de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti. 

Fenerbahçe’nin 2012 yılının temmuz ayında Bucaspor’dan renklerine bağladığı Salih Uçan, sarı-lacivertli camiaya veda etti. Fenerbahçe’de 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında top koşturan öte yandan İtalya'da Roma ve Empoli’de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sarı-lacivertli camiaya veda etti. 

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Şenerden sonra bir sürpriz daha Eski Fenerbahçeli...
Şener'den sonra bir sürpriz daha! Eski Fenerbahçeli...

25 yaşındaki futbolcu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezonda yaşadığım UEFA Avrupa Ligi yarı finali, bir sezon sonra yaşadığımız lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek. Sevgili Fenerbahçe taraftarlı, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz. Sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.” 

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