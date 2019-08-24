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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Salih Özcan 1 yıllığına Holstein Kiel'de

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Salih Özcan 1 yıllığına Holstein Kiel'de

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, Türk Asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'ın sözleşmesini 1 yıl uzatarak Almanya 2'nci Lig takımlarından Holstein Kiel'e kiraladı.

U21 Almanya Milli Takım oyuncusu Salih Özcan, yeni takımı Holstein ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN BİR ÇOK TEKLİF ALDIM"

Türkiye ve Almanya liglerinden bir çok teklif aldığını ancak Holstein Kiel'i tercih ettiğini belirten Salih Özcan, "FC Köln takımımla bir yıllık anlaşmam kalmıştı. Takımım Köln dahil Bundesliga ve 2'nci Lig'den ve ayrıca basına da yansıdığı gibi Türkiye'den bir çok transfer teklifleri aldım. Ancak Holstein Kiel Futbol Takımı'nın resmi menajeri Fabian Wohlgemuth ve takım antrenörü Andre Schubert beni bizzat arayarak, uzun zamandır beni takip ettiklerini söylediler. Takımlarının hücum futbolu oynadığını, benim de orta sahanın her mevkisinde oynayıp takıma katkı sağlayacağıma inandıklarını ifade ettiler. Prensipte benim istediğim şartları kabul ettiler. Haziran 2020'ye kadar bir yıllık yapılan teklifte, kulübümle de karşılıklı anlaşmaya varınca sözleşmeyi imzaladım" dedi.

Salih Özcan 2017 yılında U19 Almanya Milli Takımı'nın en başarılı futbolcusu seçilerek Almanya Futbol Federasyonu tarafından altın madalya ile ödüllendirilmişti.

21 yaşındaki Salih Özcan'a Türkiye A Milli Takımı'ndan da resmi davet yapıldı. Özcan'ın Almanya ya da Türkiye Milli Takımı arasında yapacağı seçim tercihi için 1 yıllık süresi bulunuyor.

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Salih Özcan 1 yıllığına Holstein Kielde

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