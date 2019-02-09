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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Mirror / Foto: AP
09.02.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Sala'yı araştıran David Mearns, pilot David Ibbotson için de kolları sıvıyor!

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Sala'yı araştıran David Mearns, pilot David Ibbotson için de kolları sıvıyor!

Sala'nın cansız bedenine ulaşan araştırmacı David Mearns, pilot David Ibbotson'ın ailesine mesaj yolladı: "Pilot için de araştırma yapabiliriz"

Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve kaybolmuştu.

Uzun uğraşlar sonucu önce uçağa ulaşıldı, ardından da Sala'nın cesedi bulundu. Futbol dünyasını yasa boğan bu gelişmeler sonrası, bu sürecin sonuçlanmasında büyük rol oynayan araştırmacı David Mearns, Mirror'a konuştu:

"Sala'nın ailesine yardım amaçlı, gönüllü olarak buraya geldim. Umut kesilse de bu araştırmayı yapmak zorundaydık. Olması gereken buydu. Eğer pilotun ailesi bana ulaşır da aynı süreci David Ibbotson için de yapmamızı isterse, seve seve yardımcı olurum. Orada hala bulunmayı bekleyen bir insan var! Hava şartları şu an elverişli değil ama ilk fırsatta David için de araştırma yapabiliriz. Cansız bedene ulaşmadan da kötü şeyler düşünmek doğru olmaz."

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