Sala'yı araştıran David Mearns, pilot David Ibbotson için de kolları sıvıyor!
Sala'nın cansız bedenine ulaşan araştırmacı David Mearns, pilot David Ibbotson'ın ailesine mesaj yolladı: "Pilot için de araştırma yapabiliriz"
Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve kaybolmuştu.
Uzun uğraşlar sonucu önce uçağa ulaşıldı, ardından da Sala'nın cesedi bulundu. Futbol dünyasını yasa boğan bu gelişmeler sonrası, bu sürecin sonuçlanmasında büyük rol oynayan araştırmacı David Mearns, Mirror'a konuştu:
"Sala'nın ailesine yardım amaçlı, gönüllü olarak buraya geldim. Umut kesilse de bu araştırmayı yapmak zorundaydık. Olması gereken buydu. Eğer pilotun ailesi bana ulaşır da aynı süreci David Ibbotson için de yapmamızı isterse, seve seve yardımcı olurum. Orada hala bulunmayı bekleyen bir insan var! Hava şartları şu an elverişli değil ama ilk fırsatta David için de araştırma yapabiliriz. Cansız bedene ulaşmadan da kötü şeyler düşünmek doğru olmaz."
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
St Etienne maçında Nantes oyuncuları ve taraftarları, Sala'yı onurlandırmıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle