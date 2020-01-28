Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta...

Bu bir ilandır

1 maçı eksik, ikinci sıradaki Manchester City'nin 16 puan önünde ilk Premier Lig şampiyonluğuna koşan Liverpool'da, Sadio Mane sakatlığı sebebiyle Londra deplasmanında West Ham'a karşı forma giyemeyecek.

Tüm gözler Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın üzerinde olacak ama onun da Londra'daki kötü serisi endişe verici...

LONDRA'DA İLK 4 MAÇ 5 GOL, SON 9 MAÇ KARAVANA!

Bu sezon 31 maçta 15 gol attı, Liverpool formasıyla 135 maça 86 gol sığdırdı, Londra'da oynadığı ilk 4 maçta da 5 golü vardı ama son 9 maçta karavana!

Sadio Mane'nin yokluğu gözleri bir anda Salah'a çevirecek ve Mısırlı yıldız, Firmino ile birlikte Klopp'un en önemli hücum silahı olacak.

Shrewsbury karşısında ilk 11'e geri dönen Fabinho, West Ham mücadelesinde de ilk 11'de olacak ama Matip ve Lovren'in yeniden yedek başlaması bekleniyor.

David Moyes ile ilk maçını farklı kazanan West Ham, sonrasındaki 4 resmi maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

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Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler ise şu şekilde...

- Liverpool, son 10 Premier Lig maçında hem ilk yarıyı hem de maç sonunu galibiyetle noktaladı! (İY2/MS2 - 1,60)

- Liverpool'un Premier Lig'deki son 6 deplasman maçının 5'inde 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST - 1,42)

- İki takım arasında oynanan son 8 resmi maçın 90 dakikası içerisinde West Ham galibiyeti bulunmuyor.

- Aralarındaki son 4 maçta ise 3 kez karşılıklı gol izledik. (KG VAR - 1,70)

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Salah ve Lovren'den soluk soluğa bir masa tenisi kapışması! İzleyelim...