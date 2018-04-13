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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
13.04.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Salah ve Messi'nin "Altın Ayakkabı" yarışı!

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Salah ve Messi'nin "Altın Ayakkabı" yarışı!

Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolculara verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü, Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi 5'inci, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ilk kez kazanmak için mücadele ediyor.

UEFA sıralamasındaki ilk 5 ligde (İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa) mücadele eden futbolcuların gol sayılarının ikiyle çarpıldığı "Altın Ayakkabı" ödülü puanlamasında, Messi ve Salah 29'ar golle zirveyi paylaşıyor.

İki futbolcuyu 27 golle Lazio'dan İtalyan Ciro Immobile, 26 golle Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski takip ediyor.
Benfica formasıyla 33 gole imza atmasına karşın Portekiz liginde mücadele ettiği için gol sayısı 1,5 ile çarpılan Brezilyalı Jonas ise bu futbolcuların arkasında yer alıyor.

MESSİ, RONALDO'YU GEÇEBİLİR

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) açık ara zirvede yer alan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, "Altın Ayakkabı"nın sahibi olması halinde Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak bu ödülü en fazla kazanan isim olacak.

Messi, daha önce 2009-10, 2011-12, 2012-13 ve 2016-17 sezonlarında olmak üzere 4 kez bu onura erişti.
Bu sezon ligde 30 karşılaşmada görev yapan Messi, 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Eibar'a karşı 4 gol atan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Espanyol ve

Leganes maçlarında üçer, Alaves, Las Palmas, Real Betis ve Girona karşılaşmalarında ikişer gol buldu.
Katalan ekibini bu sezon sırtlayan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız, ligdeki 29 golünün dışında takımıyla çeyrek finalde elendiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, finale kaldığı İspanya Kral Kupası'nda 3, Real Madrid'e kaybettikleri İspanya Süper Kupa'da ise bir gol kaydetti.

SALAH'IN EN İYİ PERFORMANSI

Liverpool'da sergilediği performansla herkesin beğenisini toplayan Muhammed Salah, kariyerinde ilk kez "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanmayı hedefliyor.

Bu sezon ligde 31 maça çıkan Salah, bu karşılaşmalarda 29 gol buldu. Watford karşılaşmasında 4 gol kaydeden 25 yaşındaki Salah, West Ham United,

Southampton, Stoke City, Leicester City ve Tottenham'a karşı ikişer gol attı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımı adına 9 gol atan Salah, 4. turda elendikleri Federasyon Kupası'nda ise bir gole imza attı.

IMMOBİLE VE LEWANDOWSKİ TAKİPTE

Lazio'dan Ciro Immobile ve Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, "Altın Ayakkabı" yarışında Messi ve Salah'ı takip ediyor.
Bu sezon etkili bir performans sergileyen Immobile, 28 lig maçında 27 gol attı. Lewandowski ise 26 lig karşılaşmasında 26 kez gol sevinci yaşadı. Benfica'dan

Jonas, ligde 33 gol atmasına rağmen gol sayısı 1,5 ile çarpıldığı gerekçesiyle "Altın Ayakkabı" sıralamasında 5'incilikte yer aldı.
Sıralamada Tottenham'dan Harry Kane, Inter'den Mauro Icardi ve Paris Saint-Germain'den Edinson Cavani, 24'er golle bu futbolcuları izledi.

RONALDO GERİDE KALDI

Kariyerinde 2007-08, 2010-11, 2013-14 ve 2014-15 olmak üzere 4 defa "Altın Ayakkabı" kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, bu sezonki sıralamada zirvenin uzağında kaldı.
Ligde 24 maça çıkan Ronaldo, rakip fileleri 23 kez havalandırdı. İlk haftalarda formsuz bir görüntü çizen Portekizli yıldız, buna karşın son haftalarda sergilediği performans sayesinde zirveyle arasındaki farkı kapatmaya başladı. Girona filelerine 4 gol gönderen Ronaldo, Real Sociedad'a 3, Sevilla, Deportivo

La Coruna, Valencia, Alaves, Getafe ve Eibar'a ikişer gol attı.
Daha etkili bir performans ortaya koyduğu Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol kaydeden Ronaldo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2, İspanya Süper Kupa'da ise bir gol buldu.

Bu sezon Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" ödülü sıralamasında ilk 10'da yer alan isimler şöyle:

Futbolcu Takım Gol Puan
1 Muhammed Salah Liverpool (İngiltere) 29 58
Lionel Messi Barcelona (İspanya) 29 58
3 Ciro Immobile Lazio (İtalya) 27 54
4 Robert Lewandowski Bayern Münih (Almanya) 26 52
5 Jonas Benfica (Portekiz) 33 49,5
6 Harry Kane Tottenham (İngiltere) 24 48
Mauro Icardi Inter (İtalya) 24 48
Edinson Cavani Paris Saint-Germain (Fransa) 24 48
9 Cristiano Ronaldo Real Madrid (İspanya) 23 46
10 Luis Suarez Barcelona (İspanya) 22 44


- Süper Lig'den Gomis üst sıralarda

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi.
Gomis, gol sayısı 1,5 ile çarpılmasına rağmen 13'üncülüğe yerleşerek üst sıralarda yer almayı başardı.

- Altın Ayakkabı ödülleri

Avrupa futbolunda 1968'den bu yana verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü Ronaldo ve Messi'nin yanı sıra geçmiş yıllarda Thierry Henry, Mario Jardel, Diego Forlan, Gerd Müller, Eusebio, Luis Suarez, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Ally McCoist ve Marco van Basten gibi isimler kazandı.
Bu sezon öncesi ödülü Ronaldo ve Messi dörder, Eusebio, Müller, Georgescu, Gomes, McCoist, Jardel, Henry, Suarez ve Forlan ikişer kez elde etti.
Tanju Çolak ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak ödülün sahibi oldu.
Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Murat Keleş
11:19 13/04/18
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