Salah durdurulamıyor! 'Eğer birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım'

Mısırlı yıldız, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek 2007-2008 sezonu sonrası ilk kez yarı finale çıkmasını sağlayan isimlerin de başında geliyor.



LİVERPOOL'UN ATTIĞI GOLLERİN YARISINDA SALAH DAMGASI



Yıldız orta saha oyuncusunun attığı ve attırdığı goller, takımını "Devler Ligi"nde son 4 takım arasına sokarken, futbol dünyasının en büyük yıldızları Barcelonalı Lionel Messi ve Real Madridli Cristiano Ronaldo ile birlikte isminin anılmasına da neden oldu.



Liverpool'da geçirdiği ilk yılında ligde 33 maçta attığı 29 gol ile Tottenhamlı Harry Kane'in önünde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Muhammed Salah, bu gollerden sadece birini penaltıdan kaydetti. Salah, 10 gol pası ile de Liverpool'un ligde attığı 75 golün 39'una doğrudan katkı sağladı.

En Çok Oynanan Bahis 123 Liverpool - Bournemouth 3 MS1 1,15 3450 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 123 Liverpool - Bournemouth 3 11,15 %98,84 X5,00 %0,58 28,00 %0,58

PORT SAİD FACİASI SONRASI DEĞİŞEN BİR HAYAT



25 yaşındaki Salah futbol dünyasının en acı olaylarından birine sahne olan Port Said faciası sonrası ülkesi Mısır'dan ayrılmış ve 2012-2013 sezonunda İsviçre'nin Basel takımıyla kariyerine devam etmek zorunda kalmıştı.



Rotası Avrupa'ya çevrilen Salah sırasıyla Chelsea, Fiorentina ve Roma'da forma giydi. Bu sezon başında tekrar İngiltere'ye bu kez Liverpool'la dönen Muhammed Salah kısa zamana sığdırdığı parlak kariyerinin en göz alıcı günlerini Alman teknik direktör Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da yaşıyor.



İngiltere Premier Lig'de ve Mısır Milli Takımı'nda giderek yükselen üstün performansı Salah'a pek çok ödülün yanı sıra "Yılın Afrikalı Futbolcusu" unvanını da getirdi.

Liverpool takımının eski yıldızlarından Jamie Carragher'a göre Muhammed Salah İngiltere'de "Yılın Oyuncusu Ödülü"nü almayı şimdiden hak etmiş durumda.



"EĞER BİRKAÇ GOL DAHA ATARSA BEN DE MÜSLÜMAN OLACAĞIM"

Orta sahanın maestrosu olarak attırdığı goller kadar fileleri de en çok havalandıran isim olması en çok Liverpool taraftarlarını mutlu ediyor. Tribünler Mısırlı yıldızlarının klas hareketleri ile coşuyor, kritik golleri ile heyecan dolu bir sezona şahitlik ediyor.

Salah'ın attığı gollerden sonra secde ederek şükretmesi de tribünlerin heyecanla beklediği anlardan biri haline geldi. Müslüman futbolcunun secde etmesi dünyanın en ünlü taraftarlar gruplarından biri olan Liverpool tribünlerinde yeni bir tezahüratın doğmasına neden oldu.



Salah'ın ismi ile başlayan tezahüratın en dikkat çekici cümleleri, "Eğer birkaç gol daha atarsa, ben de Müslüman olacağım." ve "Benim olmak istediğim yer onun oturduğu cami."



"Good enough" (yeterince iyi) şarkısının Muhammed Salah'a uyarlanan sözleriyle değişen parçanın orjinali İngiliz grup Dodgy'ye ait. 1996 yılında seslendirilen parça Salah ile tekrar İngiltere'de popüler olmuş durumda.



SALAH, MÜSLÜMAN DÜNYASINI DA ÇOK MUTLU EDİYOR



Büyük çoğunluğu Hristiyan olan tribünlerde Müslüman oyuncu Muhammed Salah'a duyulan tutku ve sevginin yansıması olan bu tezahürat İngiltere'de farklı toplumların zaman zaman yaşadığı sıkıntıları da azaltacağı düşünülüyor.



İngiliz yazar Musa Okwonga dünyanın en büyük sorunlarından biri olan ayrımcılık konusunda İngiltere'de de sorunlar olduğunu şu sözlerle özetliyor:

"Farklı ten ve ırktan olan insanların karşılaştığı en büyük sorun 'kötü göçmen' farz edilmemiz. İş imkanlarını İngilizlerin elinden alan, her şeyi yasa dışı yapmaya meyilli insanlar gibi bir algı var. Göçmen algısını ancak popüler kültür içinde öne çıkan ve başarılı olan insanlar üzerinden silebiliyoruz. Gol attığımızda, güzel yemek yaptığımızda, başarılı bir doktor olduğumuzda birden 'iyi göçmen' oluyoruz."



Muhammed Salah da 'iyi göçmen' algısını son zamanlarda en çok besleyen örneklerden biri olarak azınlık toplumunun da simgesi durumunda.



Mısırlı yıldızın başarısı ve gollerinden sonra secdeye yatması dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları da çok mutlu ediyor. Müslümanlar onun golleriyle, performansıyla, olgun karakteri ve vakur duruşuyla gurur duyuyor.



MUHAMMED ALİ VE KERİM ABDULCABBAR'IN İZİNDE



Müslüman sporcular arasında en ilham verici olan elbette büyük efsane, ünlü boksör Muhammed Ali. Olimpiyat şampiyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok tabuyu yıkan ama bunun için büyük bedeller ödemiş bir isim olarak unutulmazlar arasında. 2016 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman büyük sporcu sadece ringde değil özel hayatındaki ırkçılığa karşı onurlu tutumuyla da başta kendisi gibi Müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında büyük bir sevgiye mazhar olmuştu.

NBA'de Los Angeles Lakers forması ile efsaneleşen ünlü basketbolcu Kerim Abdülcabbar da yine Müslüman sporcular arasında çok değerli bir isim olarak insanlara örnek olmayı başarmıştı.



Muhammed Salah da son dönemde bu bayrağı özenle ve saygı ile taşıyan çok önemli bir yıldız. Sahada elde ettiği başarılar, zorlu bir hayat macerası içinde Messi ve Ronaldo ile kıyaslanır hale gelmesi Müslüman dünyasının örnek karakterlerinden biri olarak anılmasını sağlıyor.



Salah futbolun zorlu arenası Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yarı finalde, Mısır Milli Takımı ile de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda müthiş formunu ve performansını sürdürmeye çalışacak.



Her iki büyük mücadelede de sonuç ne olursa olsun 2017-2018 sezonu en çok Muhammed Salah ve verdiği ilhamla anılacak.