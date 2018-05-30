Salah Dünya Kupası'nda oynayacak
Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali'nde sakatlanan Mohamed Salah, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde sakatlanan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayacağı açıklandı. Mısır Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu Rusya'ya Mısır'ı temsil edecek.
Real Madrid - Liverpool mücadelesinin ilk yarısında omzundan sakatlanan genç yıldız, oyuna gözyaşları ile veda etmişti. Salah'ın sakatlığının 3 haftadan fazla sürmeyeceği dile getirildi.
Salah maçtan sonra Dünya Kupası'nda forma giymek için savaşacağını dile getirmişti.
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