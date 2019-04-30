Sala olayında iki gözaltı
Uçak kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Emiliano Sala'nın ölümü sonrasında iki kişi izinsiz fotoğraf servis ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
The Guardian'da yer alan habere göre 62 yaşında bir erkek ve 48 yaşında bir kadının bir bilgisayar materyaline izinsiz erişim sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Kadın kefaletle serbest bırakılırken, adamın sorgusuna devam ediliyor.
Morgdan alınan görüntünün kaynağını araştıran Wiltshire Polisi, ortaya çıkan görüntünün aileye zarar verdiği gerekçesiyle olayı soruşturmaya aldı.
Fransa'dan Galler'e giden özel uçağın düşmesi sonucunda 28 yaşındaki futbolcu Emiliano Sala ve 59 yaşındaki kaptan David Ibbotson hayatını kaybetmişti.
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