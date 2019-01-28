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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.01.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Sala için 7 milyon pound ödeme

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Sala için 7 milyon pound ödeme

Cardiff ile anlaşmaya varan ve İngiltere’ye giden Emiliano Sala ve beraberindeki 2 kişinin denize düşen uçağı hakkında halen net bir bilgi yok. Ancak Ada ekibi, Sala’nın bonservisi için Fransız ekibi Nantes’a şimdiden 7 milyon Pound’luk ödemeyi yaptı .

Yeni kulübü Cardiff City’ye gitmeden önce Fransa’da eski takımı Nantes’teki arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra uçağı Manş Denizi’ne düşen Emilİano Sala ve beraberindeki 2 kişinin son durumlarıyla ilgili hala net bir bilgi yok. Ancak İngiliz ekibi, 17 milyon Pound ile kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Arjantinli’nin, bonservisini ödemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 5 milyon Pound’luk taksidi ödenen Sala için Cardiff, 2 milyon daha ödedi, geriye 10 milyon Pound kaldı.

Seferberlik ilan edildi

Emiliano Sala ve beraberindeki 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları durdurulmuştu. 8 gündür uçaktakilerden haber alınamazken, faaliyetlerinin devam edebilmesi için futbolcular müthiş bir destek verdi.

300 bin Euro hedefiyle çıkılan yolda 310 bin Euro toplanırken, PSG’li Adrien Robot 50 bin, Kylian Mbappe 30 bin Euro, Marsilyalı Dimitri Payet 10 bin Euro ile ön plana çıktı. 

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