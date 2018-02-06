Sakatlık Barcelona'ya 5 milyon Euro kazandırdı
Barcelona’nın 105 milyon euro’ya transfer ettiği Ousmane Dembele’nin peş peşe yaşadığı sakatlıklar Katalan ekibine 5 milyon Euro kazandırdı.
Borussia Dortmund ile 105 milyon Euro’nun yanı sıra 40 milyon Euro’luk ekstra bir paketi kabul eden Barcelona, Dembele’nin sakatlanmasıyla birlikte bu paranın 5 milyon Euro’sundan kurtuldu.
Bu sezon en az 25 maç oynaması gereken Dembele peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrası bu şansı kaçırdı.
Katalan ekibi genç yıldızın yaşadığı sakatlıklar sonrası kaslarını güçlendirmesi ve daha istikrarlı bir performans izlemesi için özel bir antrenman sistemi planladı.
Santos’tan geldiği dönemde benzer sakatlıklar yaşana Neymar’a da aynı çalışmaları uygulayan Barcelona, Dembele’den öncelikle spor salonunda çalışmasını ve topla yaptığı tüm egzersizleri daha güçlü hale getirmesini istedi. Dembele bu çalışmalar sırasında üç özel uzmanla birlikte hareket edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle