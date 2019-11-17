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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
17.11.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Sakatlanan sporcu iyileşeceğine inanmalı!

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Sakatlanan sporcu iyileşeceğine inanmalı!

Günümüzde sporcuların yaşadığı en büyük sakatlıklardan bir tanesi ön çapraz bağ yaralanması. Başarılı bir cerrahi işlem kadar sonrasındaki süreçte sporcuları yoğun bir egzersiz ve rehabilitasyon dönemi beklediğine vurgu yapan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, bu dönem hakkında ise ciddi bir uyarıda bulundu. Lapçın, sporcuların iyileşme sürecine inançlı bir şekilde iştirak etmezlerse iyileşme sürecinin uzayacağını ve yaşadıkları sakatlığın tekrarlama ihtimali olduğunun altını çizdi.

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, sporcuların sıklıkla yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı üzerine farklı bir açıdan değerlendirmelerde bulundu. Lapçın, ön çapraz bağ yaralanmasında iyileşme sürecinin cerrahi işlem kadar sporcunun iyileşmek için verdiği çabanın da bu süreçte önemine vurgu yaptı. Hızlı bir hareket sonucunda çapraz bağ yaralanması yaşanabileceğinin altını çizen Lapçın, “Bunu önlemek için bacak adalelerinin güçlendirilmiş olması buna bir miktar engel olabiliyor. Kasları güçlendirici antrenmanlar ve eklemlerin esnekliğine yönelik antrenman yapan sporcularda ise bu sakatlık daha az görülecektir” dedi.

Rehabilitasyon süreci çok önemli
“Bir futbolcu için ön çapraz bağı yaralanması içinde bulunduğu sezonu kapattığı anlamına geliyor” şeklinde çok net bir açıklamada bulunan Osman Lapçın bu durumun sporcunun en erken 9 ay ila 1 yıldan önce takıma dönemeyeceğini işaret ediyor. Çapraz bağ sakatlığının talihsiz bir durum ve ağır bir yaralanma olduğunun altını çizen Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, “Rehabilitasyon dönemi açısından da dikkate aldığımızda tedavisi uzun süren bir yaralanmadır. Tabi bu süre içerisinde bir takım aktiviteleri yapamadığımız için kas gücünde kayıplar olabiliyor. Bu sakatlığı yaşayan bir sporcu iyi bir rehabilitasyon sonucunda kariyerine kaldığı yerden devam edebilir. Böyle örnekler de spor tarihinde mevcut” İfadelerini kullandı.

“Travma vücudun sınırlarını zorladığı zaman da böyle bir sakatlık gelişebilir” diyen Osman Lapçın, “Son yıllarda futbolcular ameliyattan 6 ay sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayabiliyordu ama günümüzde artık bu sürenin daha uzun tutulması gerektiği anlaşılmaktadır diye konuştu. Osman Lapçın sözlerine şöyle devam etti: “Sporcuların daha uzun bir süre spordan uzak kalmaları, eklemin sınırlarını zorlamadan bir miktar daha egzersiz yaparak diz çevresini güçlendirmelerini bekleyebiliyoruz. Çünkü erken dönemde spora dönüldüğünde ön çapraz bağlarda tekrar yaralanmalar gerçekleşebiliyor. Sporcunun eski formuna kavuşmasından bahsediyorsak eğer günümüz şartlarında bu zaman 9 ay ila 1 yıla yakın sürecektir.

Sporcular iyi antrene edilmiyor
Futbolcularda son dönemde yaşanan sakatlanmalarla ilgili elde çok net bir veri olmadığını belirten Osman Lapçın, “Yalnız ülkemizde oynayan futbolcuların çok daha fazla sakatlandığını ve futbol hayatının büyük bir bölümünü sakat olarak geçirdiğine şimdiye kadar şahit olduk. Türkiye’de futbolcuların yaygın olarak spora ilk başladıkları kulüpte çok da iyi antrene edilmediklerini görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Antrenmanların yanlış olmasa bile antrenman disiplininde bir sıkıntı olduğuna özellikle vurgu yapan Lapçın şöyle devam etti: “Futbolcular kendilerinde Allah vergisi bir yetenek olduğunu düşünüyorlar. Sadece bu yeteneği konuşturarak biraz da moralle ve bir takım ‘Haydi aslanım yaparsın, koşarsın’ teşvikiyle yapabileceğini düşünüyor. Futbol bir spor branşıdır ve spor disiplin isteyen bir iştir. Yaşamın bütününü kapsaması gereken bir disiplindir. Bir futbolcunun sahadaki performansı; beslenmesi, antrenman disiplini, uyku düzeni, sosyal hayatı yani kısaca her şeyiyle ilgilidir. Spora bir sporcu gözüyle bakmak, bir sporcu gibi sosyal çevre oluşturmak, bir sporcu gibi beslenmekten geçer. Bunlar olmadığı zaman futbolcunun sakatlanması kaçınılmaz oluyor. Gayet zinde bir şekilde antrenman yapmaları gerekiyor. Bunu aksatmadan yapan sporcuların yıllardır sakatlanmadığına da görüyoruz.”

Ameliyat sonrası dönemde futbolcuları yoğun bir egzersiz ve rehabilitasyon dönemi beklediğine vurgu yapan Lapçın, “Bu egzersizleri disiplinli ve başarılı bir şekilde atlattıktan sonra spora başarılı bir dönüş mümkün olabilmekte. Başarılı bir cerrahi işlem kadar sonrasında da iyi bir rehabilitasyon ve egzersiz yapılması ve sporcunun da buna inançlı bir şekilde iştirak ediyor olması lazım” diye konuştu.

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