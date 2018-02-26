Sakatlanan futbolcuya 'Hastaneye kendin git' dediler
İstanbul 2. Amatör Lig 5. Grup'ta İstanbul Gümüşhanespor ve Şişli Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmada hayret verici bir olay yaşandı.
Yahya Kemal Stadı'ndaki maçın 85. dakikasında konuk ekipten Gürkan Çakmak bir pozisyonda elinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Parmağı kırılan genç oyuncu için hemen ambulans çağırıldı. Gelen ambulanstaki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı ancak "Kendin hastaneye gidebilirsin" diyerek Çakmak'ı ambulansa almadı.
Kendi imkanlarıyla SSK Okmeydanı Hastanesi'ne giden Gürkan Çakmak için buradaki doktorlar ameliyat kararı verdi. Genç oyuncunun hafta içi ameliyat olacağı ve parmağına vida takılacağı öğrenildi.
Bu sezon takımının attığı 5 golün 4'üne imza atan, diğer golün de asistini yapan Gürkan'ın sakatlığı Şişli Gençlikspor'da büyük üzüntü yarattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle