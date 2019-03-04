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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.03.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası polis soruşturma başlattı!

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Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor - Sakaryaspor maçında saha içinde yaşanan olayların yankıları büyüyor. Sakaryaspor maçta futbolcularının jilet ile yaralandığını iddia ederken, Amedspor oyuncularının elinde kesici ve delici bir alet olmadığını ve taraftarlarının tahrik edildiğini öne sürdü. Polis, Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası olay hakkında soruşturma başlattı. 


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Amedspor - Sakaryaspor maçının yankıları büyüyor. Maç öncesi ısınma sırasında gergin anların yaşandığı müsabakada ev sahibi ekibin kaptanı Mansur Çalar'ın, avucuna gizlediği jilete benzer kesici aletle rakip futbolcular Tevfik, Dilaver, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat'ı yaraladığı iddia edildi. Sakaryasporlu futbolcuların maç sonrası sosyal medyada hesaplarından yaralandıklarını gösteren fotoğrafları paylaşması, spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sakaryalı futbolcular şikayetçi oldu
Olayın ardından soluğu hastanede alan Sakaryasporlu futbolcular darp raporu aldı. Olayda yaralanan Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, aldıkları darp raporlarının ardından, Amedspor kaptanı Mansur Çalar’dan şikayetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu.

Amed’den açıklama: “Algı operasyonu başlatıldı”

Amedspor Kulübü, yaşanan bu olayların ardından sosyal medya hesaplarından şu bildiriyi yayımladı:  “Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir.

Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlatmışlardır.

Tv264’ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı’nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır.

Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz.”

Sakaryaspor’dan açıklama bekleniyor
Yaşanan bu olaylardan sonra Sakaryaspor Kulübü’nün, bugün yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası polis soruşturma başlattı

Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası polis soruşturma başlattı

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