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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.03.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

Sakaryaspor'dan Mansur Çalar kararına tepki

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Sakaryaspor'dan Mansur Çalar kararına tepki

 Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını, 20 maç men cezasına çevirmesine tepki gösterdi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahkim Kurulunun yanlış bir karar aldığını belirtti. 

Konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Ekşi, "Böyle bir şey yok. Hiçbir suçu olmayan futbolcum 5 maç ceza alıyor, adam sahada yapmadığını bırakmadı. Futboldan men edilmesi gereken adamın cezasını 20 maça indirdiler, böyle bir şey yok. Tabii ki ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu. 
Ekşi, kulübün avukatıyla görüşeceğini ve girişimlerde bulunacaklarını aktararak, şunları kaydetti: 

"Yapılan yanlış bir hamle, böyle bir şey yok, olamaz da. Adamın cezası 20 maça indiriliyor. Benim futbolcumun hiçbir suçu yok, kendini koruyan adama 5 maç ceza verildi. O yüzden gerekli bütün girişimleri yapacağız. Bu adamın futbol oynamasını bırak, seyirci olarak seyretmesi bile yanlış." 
TFF Tahkim Kurulu, Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını bugün aldığı kararla 20 maç men cezasına çevirmişti. 

- Süreç 

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 24. haftasında Diyarbakır Stadı'nda 2 Mart'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 
Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Mart'ta Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etmişti. 

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