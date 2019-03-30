Sakaryaspor'da tost yasağı
Teknik adamların en çok dikkat ettiği konulardan biri de elbette beslenme...
Futbolcuların sağlıklı beslenmesi bir teknik adamın önceliklerinden. 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Şaban Yıldırım da göreve gelir gelmez bu konuya el attı.
Futbolculara özel bir beslenma programı hazırlayan teknik direkötrü Şaban Yıldırım, Rüstemler Tesisleri'nde bazı futbolcuların yemek programı dışında sürekli tost yaptırdığı bilgisini alınca harekete geçti. Mutfaktaki tost makinelerini kaldırtan Yıldırım, beslenme programına uyulması zorunluluğu getirdi.
Sakaryaspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. sırada yer alıyor.
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