Sakaryaspor'da kan değişimi!
Bu sezon 2.Lig Kırmızı grupta mücadele edecek olan Sakaryaspor önemli bir değişimle sezona başlayacak.
Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Sakaryaspor'da futbolun patronu da Erkan Çelik oldu.
2.Başkanvekili ve Futboldan Sorumlu yönetici olan Erkan Çelik, öncelikle transfer tahtasını açmakla görevlerine başlayacaklarını ifade edip şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Sakaryaspor'a gerekli oyuncu takviyelerinin gerçekleştirileceğini söyledi
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