Sakaryaspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı, sezonun ilk maçına yetiştirilememişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla inşasına hız verilen stadın yapımı tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekip, temizlik çalışmaları ve çim ilaçlama işlemleri süren yeni stadındaki ilk maçında yarın saat 19.00'da Kahramanmaraşspor'u konuk edecek.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor. Yeni stadın bodrum katında 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otopark hizmet verecek.

Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, bir an önce eski günlerine dönmeyi umut ediyor.



- Başkan Gürses: "Heyecanla o saati bekliyoruz"



Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni statta maça çıkacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Devletin son yıllarda ciddi bir stat hamlesi yaptığını belirten Gürses, "Bu statlardan belki de en güzeli bizim şehrimizde yapıldı. Nasip olursa yarın saat 19.00'da yeni stadımızda ilk maçımıza çıkacağız. Heyecanla o saati bekliyoruz. Yarın düğünümüz var." dedi.

"Bu ligde kalıcı değil, misafir olmayı düşünüyoruz." diyen başkan Gürses, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.



- "Muhteşem bir stadımız var"



Sakaryaspor'un Türk futbol ailesinin değişik katmanlarına çok önemli, değerli isimler kazandırdığını kaydeden Gürses, şöyle devam etti:

"Sakaryaspor'un elde ettiği başarılar ve Türk futboluna kazandırdığı değerler kadar bir de Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar, sosyal sorumluluk projeleriyle, arma sevdalarıyla tüm Türkiye'de güzellikler sergilemektedir. Devletimiz, spora ve vatandaşlara hizmet ediyor. Yüksek standartlarda sahalar, statlar ve zeminler yapıyor. Bunlar kolay olmuyor ve çok ciddi yatırımlar. Buranın yaklaşık 150 milyon liralık bir maliyeti var ama devletimiz de bunun için var. Tabii ki Türk halkı da her şeyin en güzeline layık. Bu, milli servettir. Taraftarlarımızın yeni statta daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Buraya zarar vermeyip koruyup kollayacağız. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu, muhteşem bir stadımız var."

Stadın 28 bin 154 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ve taraftarın tribünleri dolduracağına inandığını aktaran Gürses, "Stadı doldurmak gibi bir endişemiz yok, içeriye giremeyecek olan taraftarlarımızdan şimdiden özür diliyoruz. Tüm Türkiye Sakaryaspor'u izlemeye devam etsin." şeklinde konuştu.



- "Yelkenlerimizi doldurup Süper Lig'e doğru yol alacağız"



Başkan Gürses, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve uzun yıllar sonra kaleci sorununu çözdüklerini belirtti.

Her mevkide alternatifli bir kadro oluşturduklarını anlatan Gürses, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadromuzun ligin üstünde olduğuna ve şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine yürekten inanıyorum. Teknik heyetimizin 27 maçta tek mağlubiyeti var. Hep beraber dayanışma içerisinde Sakarya'ya ve taraftarımıza burada muhteşem bir futbol izlettireceğiz. Göreve geldiğimizde hedefimizi, 4 yılda takımı Süper Lig'e çıkarmak olarak belirlemiştik. İnşallah yarın yelkenlerimizi doldurup Süper Lig'e doğru yol alacağız."