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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Sakaryaspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Sakaryaspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sakaryaspor Samsunspor maçı ile 2. Lig Beyaz Grup'ta Play Off Çeyrek finali için mücadele devam edecek. Sarıyer ve Kastamonu 1966'nın da bulunduğu play-off grubunda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek olan Sakaryaspor ve Samsunspor, bugün sahada savaş verecek. Peki, Sakaryaspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Sakaryaspor Samsunspor maçı ile play off heyecanı devam ediyor. Bir üst tura çıkabilmek için çetin bir mücadele verecek olan Sakaryaspor ve Samsunspor, ilk maçı avantaja dönüştürebilmek için sahada olacak. Peki, Sakaryaspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SAKARYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Play Off çeyrek final ilk maçında Sakaryaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Yılport Samsunsporlu futbolcuları Play-Off maçları için Sakarya’ya uğurlayan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Tüm şehir sizden çok şey bekliyor. Kendinize güvenin, bu işi başarırsınız. İnananlar başarır” dedi.

Yılport Samsunspor, Play-Off Çeyrek Final ilk maçını oynamak için bugün hava yolu ile İstanbul’a buradan da karayolu ile Sakarya’ya geçti. Futbolcuları ve teknik heyet havalimanına gitmeden önce Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Havalimanında takımı Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir uğurladı.

Play-Off yolunda takıma başarılar dileyen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şehir sizlerden çok şey bekliyor. Samsun’un futbol altyapısı çok güçlü. Şehirdeki bütün kurumlar, kişiler, taraftar 1. Lig'e odaklandı. Haliyle sizin üzerinizde sorumluluk fazla. Oynadığınız pozisyonlardaki görevlerinizi en iyi şekilde yapmanız halinde bu başarı gelecektir. Dualarımız sizlerle. Şehir Play-Off’lara kitlendi. Bu şehir size güveniyor. Play-Off’ta kamu kurum ve kuruluşlar, belediyelerimiz, şehir, taraftarlarımız sizin arkanızda. Kendinize güvenin, bu işi başarırsınız. İnananlar başarır” diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na uğurladı. Buradan da takım otobüsüyle Sakarya'ya geçerek maç saatine kadar otelde kampa girdi. Karşılaşma Perşembe günü saat 20.45'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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