Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:41,
Sakaryaspor maça göğüsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı
TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor, ligin 18. haftasında bugün Ergene Velimeşespor ile oynadığı karşılaşmaya ilginç bir formayla çıktı.
Göğüs forma sponsoru bulunmayan Sakaryaspor, karşılaşmaya göğüsünde 'Kiralık' yazan forma giyerek çıktı.
Yeşil siyahlı yönetimin dikkat çekmek ve kulübe sponsor bulunmasına yardımcı olması için böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.
Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27 puanla 7. sırada yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle