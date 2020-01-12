Sakaryaspor maça göğüsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı

Göğüs forma sponsoru bulunmayan Sakaryaspor, karşılaşmaya göğüsünde 'Kiralık' yazan forma giyerek çıktı.

Yeşil siyahlı yönetimin dikkat çekmek ve kulübe sponsor bulunmasına yardımcı olması için böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.

Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27 puanla 7. sırada yer alıyor.