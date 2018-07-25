Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?
Sakaryaspor Galatasaray hazırlık maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürmeye devam eden Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre kala taktik çalışmalarını devam ettiriyor. Peki, Sakaryaspor Galatasaray hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.
İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.
Sakaryaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Bu akşam Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşma GSTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı hazırlık maç sonuçları
Wil 1900 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Galatasaray 1-2 Valencia
Transferde yaşananlar
Gelenler
Sarı-kırmızılı takımda Yuto Nagatomo'nun bonservisi İnter'den alındı. Ayrıca Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik yeni sezonun transferleri oldu.
Gidenler
Luis Pedro Cavanda, Koray Günter, Yasin Öztekin, Cedric Carrasso, Latovlevici, Eray İşcan, Hakan Balta ve Jason Denayer.
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