Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?
GeriSpor Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
25.07.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?

Sakaryaspor Galatasaray hazırlık maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürmeye devam eden Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre kala taktik çalışmalarını devam ettiriyor. Peki, Sakaryaspor Galatasaray hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.

Sakaryaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşma GSTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı hazırlık maç sonuçları

Wil 1900 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-2 Valencia

Transferde yaşananlar

Gelenler

Sarı-kırmızılı takımda Yuto Nagatomo'nun bonservisi İnter'den alındı. Ayrıca Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik yeni sezonun transferleri oldu.

Gidenler

Luis Pedro Cavanda, Koray Günter, Yasin Öztekin, Cedric Carrasso, Latovlevici, Eray İşcan, Hakan Balta ve Jason Denayer.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sakaryaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlacanak?

F.Bahçe'ye bir genç yıldız daha! Tek sorun babası

Hatayspor’da sakatlık şoku

Fenerbahçe'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek