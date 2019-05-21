Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta?
TFF 2’nci Lig yarı finalinde, Sarıyer’i eleyen Sakaryaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor’u saf dışı bırakan Fatih Karagümrük, play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Spor Toto 1’inci Lig’e yükselmek için iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Mücadele hangi kanaldan izleyecek? İşte, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük karşılaşması ile ilgili detaylar.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek finale yükseldi. Sakaryaspor, ilk maçta kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı. Fatih Karagümrük, finale yükselmesi ile Sakaryaspor'un rakibi oldu. İşte, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçının tarihi ve saati ile ilgili bilgiler.
MAÇIN NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2’nci Lig’de yarı final rövanş karşılaşmaları, bugün saat 16.00’da oynandı. Sakaryaspor, ilk maçta kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı.
Fatih Karagümrük ise ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek finale yükselen bir diğer takım oldu. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri 14’üncü dakikada penaltıdan Erkan Zengin ve 43’üncü dakikada Çağrı Ortakaya kaydetti. Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor, TFF 2’nci Lig play-off finalinde Spor Toto 1’inci Lig’e yükselmek için karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını ve saatini daha sonra açıklayacak. Maç TRT Spor'dan canlı izlenecek.
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