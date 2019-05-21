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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.05.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta?

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Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta?

TFF 2’nci Lig yarı finalinde, Sarıyer’i eleyen Sakaryaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor’u saf dışı bırakan Fatih Karagümrük, play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Spor Toto 1’inci Lig’e yükselmek için iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Mücadele hangi kanaldan izleyecek? İşte, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük karşılaşması ile ilgili detaylar.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek finale yükseldi. Sakaryaspor, ilk maçta kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı. Fatih Karagümrük, finale yükselmesi ile Sakaryaspor'un rakibi oldu. İşte, Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçının tarihi ve saati ile ilgili bilgiler.

MAÇIN NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

 2’nci Lig’de yarı final rövanş karşılaşmaları, bugün saat 16.00’da oynandı. Sakaryaspor, ilk maçta kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı.

Fatih Karagümrük ise ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek finale yükselen bir diğer takım oldu. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri 14’üncü dakikada penaltıdan Erkan Zengin ve 43’üncü dakikada Çağrı Ortakaya kaydetti. Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor, TFF 2’nci Lig play-off finalinde Spor Toto 1’inci Lig’e yükselmek için karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını ve saatini daha sonra açıklayacak. Maç TRT Spor'dan canlı izlenecek. 

 

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