Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final maçı!
Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ile Spor Toto 1. Lig'e çıkacak olan son takım belli olacak. Son yıllarda çok zor zamanlar geçiren ve 3. lige kadar gerileyen Sakaryaspor, en son 2011 yılında mücadele ettiği lige geri dönmek için sahada olacak. Peki, Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Futbolseverlerin merakla beklediği Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Finale çıkacak olan son takımı belirleyecek olan mücadele, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler
SAKARYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto 1. Lig'e yükselme mücadelesinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele,TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.
Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.
ZORLU MÜCADELE
TFF 2. Lig play-off'unda finale kadar yükselen Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük daha önce Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'e tekrar dönmek için mücadele edecek.
Daha önce Süper Lig'de 11 sezon yer alan Sakaryaspor ile 6 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün doğrudan 1. Lig'e yükseldiği TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için sahaya çıkacak.
1. LİG'DE EN FAZLA YER ALAN EKİPLERDEN
Toplam 35 sezon 1. Lig'de yer alan Mersin İdmanyurdu'ndan sonra 34'er sezonla Denizlispor'la en fazla ligde mücadele eden Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de bulunmuştu. Yeşil-siyahlı ekip, 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998, 2003-2004 ve 2005-2006 sezonlarında 5 kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.
Geçen sezon da play-off finaline kadar yükselen Sakaryaspor finalde Afjet Afyonspor'a yenilerek 1. Lig'e çıkamamıştı
FATİH KARAGÜMRÜK 14 SENEDİR 1. LİG'DE YOK
2004-2005'ten beri 1. Lig'den uzak kalan Fatih Karagümrük ise ligde daha önce 17 sezon 1. Lig'de yer almıştı.
Fatih Karagümrük 1982-1983'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmişti.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Daha önce Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 6 ve 2. Lig'de 2 müsabakaya çıkan iki ekipten Sakaryaspor'un 5, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.
En son geçen sezon TFF 2. Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sakaryaspor rakibini 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
ZORLU MÜSABAKA BURSA'DA
Kırmızı Grup'ta Yılport Samsunspor ve Sarıyer'i geçen Sakaryaspor ile Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek final vizesi alan Fatih Karagümrük, bugün saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1. Lig için karşılaşacak.
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