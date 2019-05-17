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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.05.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Sakarya Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Sakarya Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2. Lig Play Off Yarı Final ilk karşılaşmasında Sakaryaspor ve Sarıyer kıyasıya mücadele verecek. Daha önce 42 kez karşı karşıya gelen Sakaryaspor ve Sarıyer, bu maçlardan yakın galibiyet sayılarıyla ayrılmıştır. Peki, heyecanlı geçmesi beklenen Sakaryaspor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Sakaryaspor Sarıyer maçı ile bir üst lige çıkma mücadelesi devam ediyor. İlk maçı kazanması halinde deplasmana rahat gidecek olan olan Sakaryaspor, Sarıyer karşısında avantaj elde etme peşinde olacak. Peki, Sakaryaspor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SAKARYASPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup ilk maçında Sakaryaspor, Sarıyer'i konuk edecek. 17 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

21 Mayıs tarihinde karşılaşmanın rövanş mücadelesi oynanacak. 28 Mayıs tarihinde ise final aşaması ekranlara gelecek.

SAKARYASPOR'DAN BİLET AÇIKLAMASI

Sakaryaspor, resmi internet sitesi üzerinden biletler hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"Bilet bitti haberleri asılsızdır. Bilet satışları Dükkan54 17:30 ve Atatürk Stadı'nda 21:00'a kadar devam etmektedir."

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