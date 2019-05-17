Sakarya Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2. Lig Play Off Yarı Final ilk karşılaşmasında Sakaryaspor ve Sarıyer kıyasıya mücadele verecek. Daha önce 42 kez karşı karşıya gelen Sakaryaspor ve Sarıyer, bu maçlardan yakın galibiyet sayılarıyla ayrılmıştır. Peki, heyecanlı geçmesi beklenen Sakaryaspor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sakaryaspor Sarıyer maçı ile bir üst lige çıkma mücadelesi devam ediyor. İlk maçı kazanması halinde deplasmana rahat gidecek olan olan Sakaryaspor, Sarıyer karşısında avantaj elde etme peşinde olacak. Peki, Sakaryaspor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAKARYASPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup ilk maçında Sakaryaspor, Sarıyer'i konuk edecek. 17 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
21 Mayıs tarihinde karşılaşmanın rövanş mücadelesi oynanacak. 28 Mayıs tarihinde ise final aşaması ekranlara gelecek.
SAKARYASPOR'DAN BİLET AÇIKLAMASI
Sakaryaspor, resmi internet sitesi üzerinden biletler hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklama;
"Bilet bitti haberleri asılsızdır. Bilet satışları Dükkan54 17:30 ve Atatürk Stadı'nda 21:00'a kadar devam etmektedir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle