Sakarya Salumu ile anlaştı
Sakarya Büyükşehir, Belçikalı skorer guard Jean Salumu ile sözleşme imzaladı.
1990 doğumlu ve 1.93 m boyundaki Salumu bugüne kadar ülkesinden dışarı çıkmadı ve Oostende, Leuven Bears son olarak da Oostende takımlarında oynadı.
Oostende Belçika'da şampiyonluk kazanırken Jean Salumu de MVP seçildi.
Son sezon 13.1 sayı (yüzde 45.4 üçlük), 1.5 ribaund, 2.0 asist ortalamalarıyla oynayan skorer oyuncu 2013'te de "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünü almıştı. (Basketfaul)
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