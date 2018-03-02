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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da TOFAŞ maçının hazırları sürüyor!
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Basketbol
aa-spor
02.03.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da TOFAŞ maçının hazırları sürüyor!

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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Selçuk Ernak, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve maça hazır olduklarını belirtti.
Türkiye Kupası'ndan sonra milli maçlar nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini hatırlatan Ernak, "Sakatlıkları bulunan oyuncularımızın iyileşmesi için lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Lazeric tam olarak iyileşmiş değil. Milli takıma giden Metecan Birsen'in de dizi esnedi. Tabii TOFAŞ maçında oynama ihtimali çok düşük. Bunların dışında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın, basketbolun yanı sıra futbol takımı ve diğer branşlara gösterdiği ilgiyle sporu destekleyen bir kent olduğunu vurgulayan Ernak, takıma geldiği günden beri sosyal medyada ve saha kenarında çok destek gördüğünü kaydetti.

Mümkün olduğunca iyi bir takım kurmaya çalıştıklarının altını çizen Ernak, şunları aktardı:
"Onların desteğine layık olmaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Bu maçı Bursa'da oynayacağız. 12 Mart Pazartesi günü oynayacağımız Muratbey Uşak maçında taraftarlarımızın salonu bir şölen yeri haline getirmesi lazım. Uşak takımı da galibiyet istiyor. Ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizleri TOFAŞ maçında da Uşak maçında da yalnız bırakmasınlar."

Takım kaptanı Tufan Önen ise ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçı bizim için çok zor bir mücadele oldu. Şimdi tekrar TOFAŞ ile mücadele edeceğiz. Kazanmak için gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız bizim 6. adamımız. Onlara her maç ihtiyaç duyuyoruz. Sahada onlardan güç alıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.
TOFAŞ Spor Salonu'nda 5 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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