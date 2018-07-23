Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Burak Eşlik'i transfer etti
Sakarya temsilcisi, 25 yaşındaki basketbolcu Burak Eşlik'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Burak Eşlik'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Burak Eşlik'le anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Guard pozisyonunda görev yapan Burak Eşlik, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 maçta 4,7 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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