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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.08.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Sait Karafırtınalar: "Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun"

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Sait Karafırtınalar: "Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun"

TFF 1’inci Lig’de ilk hafta mücadelesinde pazar günü taraftarının önünde Ümraniyespor’la karşılaşacak Altay’da, kaleciler arasında büyük rekabet yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik heyet kalede kimin görev alacağına henüz karar veremedi.

Geçen sezonki kadrosunda yer alan file bekçileri Aydın ve Emre ile yola devam eden siyah-beyazlılar, Turgutluspor’a gönderilen kaleci Can’ın yerine Çaykur Rizespor’dan Cihan’ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon Karadeniz ekibinde hiç şans bulamayan Cihan’ın maç eksiği nedeniyle kadroda yer alması beklenmezken, teknik ekip, Aydın ve Emre arasında tercih yapmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun" dedi.

İzmir ekibinin Afyon kampında Denizlispor’a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında kalede önce Aydın, sonra Cihan görev alırken, 2-0 galibiyetle sonuçlanan Menemenspor karşılaşmasında Emre ve Aydın, 2-1 kaybedilen Bursaspor müsabakasında Aydın ve Cihan kaleyi korudu.

47’nci Folkart TSYD Ege Kupası’ndaki 1-0’lık Altınordu yenilgisinde 90 dakika boyunca Aydın eldivenleri taşırken, son olarak Tire’deki 3-1’lik Denizlispor galibiyetinde ise bu kez Emre son düdüğe kadar görev yaptı.

Kaleci Emre’nin forma için diğer iki file bekçisinden bir adım önde olduğu, ancak son kararın henüz verilmediği belirtildi.

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Sait Karafırtınalar: Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun

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