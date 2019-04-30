Sait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"
GeriFutbol Sait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
30.04.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Sait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"

Spor Toto 1. Lig’de pazar günü evinde kümede kalmayı garantileyen Eskişehirspor’la karşılaşacak iddiasız Altay’da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncuları motive etmekte zorluk çektiğini dile getirdi.

Üst üste Play-Off hattındaki rakiplerle oynadıkları maçlarda iyi futbola rağmen puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kazanabileceğimiz maçlardan beraberliklerle ayrılınca iddiamız sona erdi. Artık oyuncuları motive etmek hakikaten zor" diye konuştu.

Son 3 haftada prestij mücadelesi vereceklerinin altını çizen Sait Karafırtınalar, "Altay’a yakışan futbolu sergileyerek gelecek sezon için umut veren bir görüntü çizmek istiyoruz" yorumu yaptı. Son 2 maçta forma giyemeyen Putsila ve Kappel’in iyileştiğini belirten Karafırtınalar, "Sakatlığı geçen Kappel ve Putsila’nın forma giyebileceğini düşünüyoruz. Genç oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yine kazanmak için mücadele eden bir takım sahada olacak. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapacağız" dedi.

23 NİSAN COŞKUSU

Türkiye çapında 10 bin gence eğitim veren Altay Futbol Okulları’nı 3. kez buluşturan 23 Nisan Çocuk Şenliği, 7 ayrı yaş grubunda oynanan final maçları ve ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Kuşadası’nda 26 Nisan Cuma günü başlayan ve pazar günü sona eren şenlikte Altay Kağıthane, Kıbrıs Yeni Camii, İzmir Üçyol, Diyarbakır, Van ve Samsun futbol okulları şampiyonluk yaşadı. Şampiyon minik Altaylılar kupalarını Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ile Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz’ın elinden aldı.

Suat Kaya ile masaya oturuluyor Sözleşmesi...
Suat Kaya ile masaya oturuluyor! Sözleşmesi...

Sait Karafırtınalar: Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (30.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Konyaspor'dan açıklama: Petar Filipovic ameliyat oldu

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sait Karafırtınalar: "Oyuncuları motive etmekte zorluk çekiyorum"

FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...