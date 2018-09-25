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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.09.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Sait Karafırtınalar: "Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz"

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Sait Karafırtınalar: "Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda iç sahadaki Payasspor ve ligde deplasmandaki İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bolu Atatürk Stadı'nda yarın Payasspor ve 30 Eylül Pazar günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'la karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karafırtınalar, "İstanbulspor maçı öncesinde kupa maçı var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Dün 2 takım halinde çalıştık ve bugün de o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kupa maçında oynayacak grup ile hafta sonu oynayacak grubu ayrı çalıştırıyoruz. Yoğun geçiyor." diye konuştu.

Karafırtınalar, Adanaspor maçında Guido Koçer'in kasığından hafif bir sakatlık geçirdiğini, Mustafa Durak'ta da hafif bir sakatlığın bulunduğunu, iki oyuncuyu dinlendirdiklerini ifade etti.

"Tüm mücadelemiz güzel bir takım ve güzel şehir için." diyen Karafırtınalar, "Ama bu, beklentileri daha yukarıya çekerek bizim üzerimizdeki baskıyı da arttırıyor. Biz pozisyonumuzun farkındayız. Elimizden gelen mücadeleyi yaparak hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. 

Karafırtınalar, deplasman maçlarını kolay kaybetmediklerini vurgulayarak, "Geldiğimizden beri 1 tane deplasman mağlubiyetimiz var. Onun dışında hepsini kazanmışız. Hafta sonu da inşallah öyle olur ama İstanbul maçına bakmadan önce kupa maçını geçmemiz lazım. Kupada da devam etmek istiyoruz. Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz. Bunu çok söyleyeceğim ama lig bizim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

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