Saido Berahino'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City forması giyen Saido Berahino'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.
Berahino'nun menajeri Fem Mathias Moriba, Radyospor'a yaptığı açıklamada, henüz herhangi bir kulüple anlaşmadıklarını belirterek, "Ancak görüştüğümüz kulüpler var. Müzakere ettiğimiz kulüpler var. Fenerbahçe ile doğrudan bir kontağım yok ama Fenerbahçe'nin oyuncuma yönelik ilgi gösterdiğini biliyorum. Bize Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu söyleyen insanlar ve bu isimler Fenerbahçe'ye yakın isimler" dedi.
"Türkiye'yi seçme ihtimali yüzde 100'
Oyuncusunun sözleşmesinin 2022 yılında bittiğini hatırlatan Moriba, "Ama Stoke City ile serbest kalması hakkında görüşürüyoruz. Oyuncumla ilgilenen çok kulüp var ama oyuncum Türk kulüplerinde oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Oynadığı takıma yardımcı olabileceği bir ortam var Türkiye'de. Diğer opsiyonlara göre Türkiye'yi seçme ihtimali yüzde 100." ifadelerini kullandı.
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