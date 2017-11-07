Sahte ehliyetten 415 bin euro para cezası

KEITA, Leipzig’de görülen davada evrakta sahtecilik suçundan yargılandı. 2016 ve 2017 yıllarında iki kez sahte evrakla ehliyet değiştirmek istediği için soruşturma açan savcılığın iddianamesinde, Keita’nın ülkesi Gine’den aldığı iki ehliyeti iki farklı tarihte polise vererek Alman ehliyetiyle değiştirmek istediği, fakat iki ehliyetin de sahte olduğu yer aldı.

Keita’nın avukatları ehliyetin gerçek olduğuna hakimi ikna edemeyince ünlü futbolcu 50 gün hapis cezasına aldı. Cezası ise paraya çevrildi. Aylık net gelirine göre hesaplanan cezanın miktarı ise 415 bin euro olarak belirlendi. Yıldız futbolcunun avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

RB Leipzig’de yıldızı parlayan Keita, kulüpten yılda yaklaşık 3 milyon euro kazanıyor. Keita’nın, İngiliz ekibi Liverpool’la anlaştığı ve sezon sonunda 75 milyon euro bedelle bu kulübe gideceği iddia edildi.