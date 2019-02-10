Sahne Mitroglou ve Diagne'nin!
Galatasaray’ın yeni golcüleri bu akşam Trabzonspor karşısında sahada olacak. Kasımpaşa'dan transfer edilen gol kralı Mbaye Diagne ise ilk kez parçalı formayla sahaya çıkacak.
Kuşkusuz bu akşamki dev maçta tüm gözler Mbaye Diagne'nin üzerinde olacak... Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet, bu akşam ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İlk 11'de görev yapması beklenen Diagne'nin performansı büyük bir merakla bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk devresini tek forvet Eren Derdiyok ile tamamlamıştı. Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Mitroglou ve Diagne'nin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle