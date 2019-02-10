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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
10.02.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Sahne Mitroglou ve Diagne'nin!

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Sahne Mitroglou ve Diagne'nin!

Galatasaray’ın yeni golcüleri bu akşam Trabzonspor karşısında sahada olacak. Kasımpaşa'dan transfer edilen gol kralı Mbaye Diagne ise ilk kez parçalı formayla sahaya çıkacak.

Kuşkusuz bu akşamki dev maçta tüm gözler Mbaye Diagne'nin üzerinde olacak... Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet, bu akşam ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İlk 11'de görev yapması beklenen Diagne'nin performansı büyük bir merakla bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk devresini tek forvet Eren Derdiyok ile tamamlamıştı. Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Mitroglou ve Diagne'nin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor...

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