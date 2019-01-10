Sahne gençlerin
Türk basketbolu gelecekteki yıldızlarını Gençler Ligi ile yetiştiriyor
İlk kez 2017-2018 sezonunda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi’nde bu sene 10 şehirden toplam 19 takım yarışıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, tüm masrafları kendi bütçesinden karşılıyor.
Ve sahne gençlerin... Türkiye Basketbol Federasyonu’nun geçtiğimiz sezon hayata geçirdiği Basketbol Gençler Ligi, Türk sporunun geleceğine şimdiden büyük katkılar sağlıyor. Proje; genç Türk basketbolcuların oynama alışkanlığı kazanmaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri ve profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları amacını güdüyor. Bu oluşum sayesinde, yeni yıldızlara erken yaşta ulaşılıyor.
ANTRENÖRLERE LİSANS ŞARTI
BGL’nin ilk sezonunda toplam 295 sporcu mücadele etti. Bu sezon ise lig bünyesinde 285 basketbolcu bulunuyor. Basketbol Gençler Ligi’nde parkeye çıkan sporcular için üst yaş sınırı 19, alt yaş sınırı ise 16... Her takım 19 yaşında üç, 16 yaşında ise iki basketbolcuya lisans çıkarabiliyor. Ekiplerin kadrolarında maksimum 16 sporcu yer alabiliyor. BGL’de antrenör olmak için de koçlara, A veya B kategorisi lisansına sahibi olunması şartı koşuluyor.
ULAŞIM VE KONAKLAMA GİDERİ YOK
Gençler Ligi’nde bu sezon Türkiye’nin 10 şehrinden (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Afyon, Mersin, Balıkesir, Gaziantep, Sakarya ve Konya) 19 takım mücadele ediyor. Ekiplerin deplasman maçları için ceplerinden ulaşım ve konaklama masrafı çıkmıyor. Zira giderlerin tamamını TBF karşılıyor. Geçen sezon 4’lü finali Sinan Erdem Spor Salonu’nda 4 bin seyirci ortalamasıyla yapılan organizasyonda Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı yenip şampiyon oldu. Bu yılki 4’lü final de 10-11 Mayıs’ta Sinan Erdem’de.
TÜRKOĞLU: DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Federasyon olarak, Basketbol Gençler Ligi’ne büyük önem veriyoruz. Kulüplerimizin harcamalarının tarafımızdan karşılandığı bu kıymetli projeyle, gençlerimizi profesyonel kariyerlerine hazırlıyoruz. Ayrıca BGL’nin en başarılı gençlerini Gelişim Kampı’nda ağırlıyor ve onlara eğitimler veriyoruz” dedi. Başkan Türkoğlu, “Tüm bu yönleriyle, BGL’nin geleceğin basketbol kültürünü inşa etme yolunda çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki tüm altyapı projelerimiz gibi BGL’nin de asıl meyvelerini alabilmek için en az 2 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. Ancak şu ana kadarki işaretlere baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.
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