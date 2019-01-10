Sahne gençlerin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Basketbol
Fatih Saboviç
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sahne gençlerin

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Sahne gençlerin

Türk basketbolu gelecekteki yıldızlarını Gençler Ligi ile yetiştiriyor

İlk kez 2017-2018 sezonunda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi’nde bu sene 10 şehirden toplam 19 takım yarışıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, tüm masrafları kendi bütçesinden karşılıyor.

Ve sahne gençlerin... Türkiye Basketbol Federasyonu’nun geçtiğimiz sezon hayata geçirdiği Basketbol Gençler Ligi, Türk sporunun geleceğine şimdiden büyük katkılar sağlıyor. Proje; genç Türk basketbolcuların oynama alışkanlığı kazanmaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri ve profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları amacını güdüyor. Bu oluşum sayesinde, yeni yıldızlara erken yaşta ulaşılıyor.

ANTRENÖRLERE LİSANS ŞARTI

BGL’nin ilk sezonunda toplam 295 sporcu mücadele etti. Bu sezon ise lig bünyesinde 285 basketbolcu bulunuyor. Basketbol Gençler Ligi’nde parkeye çıkan sporcular için üst yaş sınırı 19, alt yaş sınırı ise 16... Her takım 19 yaşında üç, 16 yaşında ise iki basketbolcuya lisans çıkarabiliyor. Ekiplerin kadrolarında maksimum 16 sporcu yer alabiliyor. BGL’de antrenör olmak için de koçlara, A veya B kategorisi lisansına sahibi olunması şartı koşuluyor.

ULAŞIM VE KONAKLAMA GİDERİ YOK

Gençler Ligi’nde bu sezon Türkiye’nin 10 şehrinden (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Afyon, Mersin, Balıkesir, Gaziantep, Sakarya ve Konya) 19 takım mücadele ediyor. Ekiplerin deplasman maçları için ceplerinden ulaşım ve konaklama masrafı çıkmıyor. Zira giderlerin tamamını TBF karşılıyor. Geçen sezon 4’lü finali Sinan Erdem Spor Salonu’nda 4 bin seyirci ortalamasıyla yapılan organizasyonda Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı yenip şampiyon oldu. Bu yılki 4’lü final de 10-11 Mayıs’ta Sinan Erdem’de.

TÜRKOĞLU: DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Federasyon olarak, Basketbol Gençler Ligi’ne büyük önem veriyoruz. Kulüplerimizin harcamalarının tarafımızdan karşılandığı bu kıymetli projeyle, gençlerimizi profesyonel kariyerlerine hazırlıyoruz. Ayrıca BGL’nin en başarılı gençlerini Gelişim Kampı’nda ağırlıyor ve onlara eğitimler veriyoruz” dedi. Başkan Türkoğlu, “Tüm bu yönleriyle, BGL’nin geleceğin basketbol kültürünü inşa etme yolunda çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki tüm altyapı projelerimiz gibi BGL’nin de asıl meyvelerini alabilmek için en az 2 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. Ancak şu ana kadarki işaretlere baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.

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