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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Şahika'dan yeni dünya rekoru girişimi! Mağarada...

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Şahika'dan yeni dünya rekoru girişimi! Mağarada...

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, ’Yeraltındaki Pamukkale’ diye bilinen Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası'ndaki gölde rekor denemesi yapıp, 90 metre sınırını aşarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye çalışacak.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 20 yıl önce çoban tarafından keşfedilince turizme kazandırılan ve ’Yeraltındaki Pamukkale’ diye bilinen Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası, yerli- yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de mağaradaki gölde rekor denemesi yapıp, 90 metre sınırını aşarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye çalışacak.

Kentte 60 milyon yıllık oluşuma sahip olan ve buzul dönemine ait oluşumların yer aldığı Aynalıgöl’ün gün yüzüne çıkarılması, çobanın kirpi arayışına çıkmasıyla başladı. Hasta çocuğunun tedavisinde kullanmak üzere kirpi kanı bulmak için hayvanın ayak izlerini takip eden çobanın keşfettiği mağara, 1999 yılında ’tabiat anıtı’ ilan edildi. İlmi açıdan ’tek ve eşsiz’ kabul edilen, 555 metre yatay uzunluk ve 46 metre derinliğe sahip olan mağara, girişten itibaren 450 metre yatay ilerleyen ana galerinin ardından büyük boyutlu göl ile son buluyor.

Deniz seviyesinden 47 metre aşağıda bulunan mağaradaki sarkıt ve dikit gibi oluşumların, su altında kalarak, atmosferik değişimlerden etkilenmeden bugüne kadar ulaştığı tespit edilirken, su altında kalan oluşumların, küresel iklim değişikliği öncesi meydana geldiği, önceki buzul dönemine ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu tespit edildi.

Bu özellikleriyle yaşanmış son iklim değişikliğine ilişkin Doğu Akdeniz’de bulunan tek kayıt noktası olan mağara, halk arasında ’Yeraltındaki Pamukkale’ olarak biliniyor.Uzmanlarca yapılan incelemelerde, dördüncü zaman (kuvaterner) başındaki son iklim değişikliğiyle buzul sonrası döneme geçişte oluştuğu anlaşılan mağaranın son kısmının sular altında kaldığı belirlendi. Araştırmada, mağaradaki sarkıt ve dikitlerin, su altında kalması dolayısıyla atmosferik değişimlerden etkilenmeden bugüne kadar ulaştığı tespit edildi. Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen turistlerin ziyaret ettiği mağara, özellikle son dönemde ziyaretçi akınına uğruyor.

ERCÜMEN, REKOR DENEMESİ YAPACAK

Öte yandan Gilindire Mağarası’nda yapacağı rekor denemesi için çalışmalarını sürdüren, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 28 Ekim Pazartesi günü, 90 metre sınırını aşarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi planlıyor. Ercümen, rekoru cumhuriyete ve Mehmetçiğe armağan edecek.

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