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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Şahika Ercümen yeni hedefi açıkladı

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Şahika Ercümen yeni hedefi açıkladı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım." dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında antrenmanlarına devam eden Şahika Ercümen, kariyerindeki sportif hedeflerini sürdürdüğünü, kırmak istediği yeni dünya rekoru için hazırlık yaptığını söyledi.

Milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım. Buna bir totem mi dersiniz, artık bilemiyorum ama bu kez bunu biraz gizli tutacağız. Özellikle yaz döneminde çok fazla yarışma da var. Birbirimizi etkilememek adına rekora dair son bir ya da iki hafta kala açıklamalar yapacağız. Şu anda bu konuyu kapalı ve gizli tuttuk."

- "Antarktika'da dalan ilk Türk kadını oldum, büyük bir gururdu"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında tarihi bir dalış gerçekleştiren Şahika Ercümen, "Beyaz Kıta"daki tecrübelerini de AA muhabiriyle paylaştı.

Antarktika'nın zorlu koşullarına dikkati çeken 34 yaşındaki sporcu, "Bu kıta, 'Herkes gitsin görsün.' diyebileceğim bir yer değil. Oraya giderken, 30 gün seyir halinde olmak üzere 40 gün evden uzak kaldık. Kimi zaman fırtına çıktı. Biz camı açıp, denize doğru bakmakla yetinmek zorunda kaldık. Bu yüzden de Antarktika'ya bir kez daha gider miyim, tabii ki Bakanımız gitmemi isterlerse ülkemi temsil edebilmek için seve seve giderim ama bu tercih bana kalacak olursa orası çok zor." diye konuştu.

Şahika Ercümen, Antarktika'da sarsıcı ve zor şartlar olduğuna değinerek, eksi bir derecede dalış yaptığını, dalış yaptığı esnada yanından balinaların, penguenlerin, fokların geçtiğini aktardı.
"Orada suya dalan ilk Türk kadını oldum. Bu, benim için çok büyük bir gururdu. En az bugüne kadar kırdığım rekorlar kadar, orada Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok önemliydi." diyen milli sporcu, Antarktika'da yaşadığı deneyimin kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

- "Soğuk suda dalış yapabilmek çok zor"

İnsan vücudunun üşüdüğünde ve titrerken çok fazla enerji sarf ettiğini belirten Şahika Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yaptığımız sporda zaten nefes tutuyorsunuz, kısıtlı bir vaktiniz ve enerjiniz var. Bunları doğru kullanmak çok önemli ve bunu üşürken
yapamazsınız. O yüzden de Antarktika gibi bir yerde rekor kırmayı ilk etapta hiç düşünmedim. İnşallah ileride böyle bir şey de olur ama şu an o kadar soğuk bir suda maksimum bir performans gösterebilmek çok zor bir şey. 'Normal bir suda mı yoksa soğuk bir suda mı dalmak zor?' diye soracak olursanız, kesinlikle soğuk suda dalmak çok zor."

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