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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.11.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz'

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Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz'

Şahika Ercümen, "Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Rekoru kırdığını hala tam olarak idrak edemediğini belirten Şahika Ercümen, "Rekoru kırdığımı hala idrak edemedim, birkaç gün önce kırıldı. Onun heyecanıyla son sürat tempoda devam ediyor. Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Maratonda'yız" diye konuştu.

"MARATON'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

İstanbul Maratonu'na katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Şahika Ercümen, "İstanbul Maratonu'na daha önce de çok katıldım. Bugünkü özel bir katılım çünkü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte halk yürüyüşüne katılacağız. Ülkesini dünyada başarı ile temsil etmiş birçok sporcuyla buradayız. İstanbul'un bu kadar büyük ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok önemli. Ben de milli bir sporcu olarak bu maratonu çok önemsiyorum. Daha fazla insanın sporla buluşmasını çok istiyorum. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.
Milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki senelerde maratona katılmak istediğini ifade ederek, "Eğer benim yarışmalarım ile çakışmak ise mutlaka önümüzdeki senelerde bu maratonda yer almak istiyorum. Buranın bir parçası olmak gurur verici" dedi.

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